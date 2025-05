Spezia e Cremonese si giocano tutto Allo Zini si apre la sfida che vale la A

Di nuovo terza contro quarta, le prime due squadre rimaste fuori dalla corsa alla promozione diretta in Serie A: Spezia-Cremonese, l'andata è allo Zini naturalmente, con i lombardi a caccia di un traguardo sfuggito già l'anno scorso, con il Venezia a esultare e i grigiorossi a mangiarsi le mani dopo la finale dei playoff di B. Vantaggio del campo e dei risultati per lo Spezia, travolgente contro il Catanzaro, che può permettersi persino due pareggi, ma attenzione alle trappole che può nascondere questa eliminatoria. Siamo alla resa dei conti tra una delle squadre più brillanti dell'intero campionato di B, lo Spezia che ha perso appena sei partite, e una Cremonese esperta sia come rosa che come allenatore. E che se guardiamo ai risultati della stagione dovrebbe addirittura considerarsi se non favorita almeno alla pari dei rivali. Sì, perché se allo Zini era finita 1-1, al Picco i lombardi avevano persino vinto 3-2, anche se all'ultima giornata quando i bianconeri sapevano già di essere terzi e la Cremonese di fatto quarta. Quindi attenzione a questo freschissimo precedente, in cui i grigiorossi erano scappati sullo 0-3 grazie alle reti di Barbieri, Azzi e Vandeputte, vedendosi poi in parte rimontati dai gol di Esposito e dal rigore realizzato da Lapadula. Di sicuro c'è che a dire il vero un epilogo così era quasi inevitabile. Anche a livello di classifica tra lo Spezia terzo e la Juve Stabia quinta il divario era stato di 11 punti, e in mezzo la Cremonese che ha sudato abbastanza, comunque, per eliminare in semifinale i campani. E se i grigiorossi sono reduci da una finale amara, lo Spezia non ne disputa una dal 2020, epoca di Covid e stadi deserti, con Vincenzo Italiano in panchina e una promozione agguantata grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato rispetto al Frosinone (due vittorie a testa in trasferta in quei playoff). Sarà insomma una sfida sul filo del rasoio, come spesso succede quando c'è da stabilire l'ultima squadra promossa in Serie A.