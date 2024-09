Sempre in gol contro la Fiorentina

Quella di domenica sarà la nona sfida di Roberto D’Aversa da allenatore contro la Fiorentina. Considerato il blasone di una squadra che ha raggiunto le ultime due finali di Conference League, il ruolino di marcia del tecnico abruzzese, ma nato di Stoccarda, contro i viola può ritenersi più che soddisfacente. Con tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, la media punti è infatti di 1,50, una delle migliori in assoluto per lui contro squadre affrontate esclusivamente in Serie A. Nel dettaglio, D’Aversa è rimasto imbattuto nei due match sulla panchina del Lecce un anno fa (2-2 in trasferta, 3-2 al Via del Mare al ritorno). Delle due sconfitte, una è arrivata sul campo di casa (per 1-2) nella stagione 2019-20 alla guida del Parma. Vista la grande compattezza difensiva del suo Empoli, però, il dato che più fa sorridere è il fatto che le sue squadre, contro la Fiorentina, abbiano sempre segnato almeno un gol, con una differenza reti in perfetta parità negli otto precedenti (13-13).