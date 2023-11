Rossi e quel tris nella storia

Giuseppe Rossi ha avuto pochi momenti davvero felici nella sua carriera: tra questi, senza dubbio la tripletta con cui il 20 ottobre 2013 annichilì la Juventus, in maglia Fiorentina. Una partita in cui nulla lasciava presagire un pomeriggio trionfale per i viola, stesi nel primo tempo dalle reti di Tevez su rigore e di Pogba. Una Juventus in versione cannibale all'epoca, con Antonio Conte in panchina, e probabilmente convinta dopo quei due gol di aver già archiviato la pratica. E invece no, ecco "Pepito", scatenato con il suo piede sinistro: prima su rigore, poi con una sassata da fuori e infine con una rasoiata in contropiede su assist di Cuadrado. In mezzo anche il gol dello spagnolo Joaquin, per arrotondare un risultato già così memorabile, con il trionfo personale di Giuseppe Rossi.