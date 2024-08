Progetto granata, Millozzi svela la ricetta. Continuità sportiva e sostenibilità economica

Continuità del progetto sportivo e sostenibilità economico-finanziaria. Sono questi i due grandi temi sui quali Simone Millozzi, al secondo anno di presidenza nel Pontedera, punta per tenere ancora il calcio cittadino a questi livelli di professionismo. "Stiamo vivendo – chiosa il primo dirigente del club granata – l’ennesima tappa di un programma che ci ha visto consolidare alcuni punti fermi, tra i quali il rinnovo del contratto al direttore sportivo Moreno Zocchi, che rappresenta per il club un valore aggiunto. Questo progetto sportivo ci ha permesso di crescere, e nelle ultime due stagioni calcistiche la squadra ha conquistato 112 punti, centrando entrambe le volte i play off. Dove siamo entrati la prima volta come sesti classificati, e in quella occasione abbiamo conquistato anche il maggior numero di punti, 60, ottenuti dal Pontedera in questa Serie C, venendo eliminati al secondo turno senza mai perdere, dopo l’1-1 a Gubbio, e quindi come noni classificati, uscendo subito, anche in questo caso senza perdere, dopo il 2-2 a Pescara". "Ciò significa – prosegue Millozzi – che, considerando l’aspetto tecnico-societario, accanto al mantenimento della categoria, l’obiettivo è consolidare il percorso di crescita, provando ad allestire, come abbiamo cercato di fare anche quest’anno, una squadra che ci consenta di raggiungere in tempi brevi i nostri traguardi. E la scelta di Agostini, che come allenatore ha sposato in pieno il nostro progetto sportivo, è sintomatico del fatto che alla base c’è entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. In più, per lui, alla prima esperienza in Serie C, questa è un’opportunità per la sua carriera di tecnico".

Parallelamente la società, il cui consiglio d’amministrazione è composto dallo stesso Millozzi, dal socio di maggioranza relativa Rossano Signorini e dal socio Marco Maiello, lavora per garantire anche una tranquillità economica. "Accanto a tutto questo – ha precisato il presidente –- la società ha compiuto uno sforzo significativo in termini di sostenibilità economico-finanziaria, perché se non c’è questo tipo di solidità i risultati non arrivano. Basta guardarci intorno e vedere cosa accade nel panorama calcistico, anche a club più blasonati di noi. Per questo posso solo esprimere soddisfazione e ringraziare tutti i soci e gli sponsor, il cui apporto ci consente di guardare anche più in là di dove siamo arrivati fino ad oggi". "E quest’anno - ha chiuso Millozzi - inizieremo un percorso di valorizzazione del nostro settore giovanile, lavorando affinché all’interno del nostro vivaio si formino giovani promettenti che possano restare all’interno del Pontedera. Credere e investire nei giovani per accompagnarli all’esordio in prima squadra è un passaggio essenziale per dare continuità al sistema".

Stefano Lemmi