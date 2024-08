Perugia: tanti giovani ma anche certezze . Palsson, la sorpresa arriva dall’Islanda

Nella seconda sfida di Coppa Italia il Perugia è sceso in campo con una squadra giovanissima, 21,7 anni l’età media dei biancorossi che hanno sbancato Pineto. Questa l’idea della società, abbassare l’età, valorizzare i giovani di proprietà e anche quelli arrivati dalle big.

A ridosso della chiusura del calciomercato sono dieci le entrate in casa biancorossa. Mentre delle due cessioni eccellenti previste a inizio estate, solo una è andata a buon fine, quella di Edoardo Iannoni che prima del fischio di inizio ha lasciato il Grifo per approdare al Sassuolo. Mentre per Alessandro Seghetti la vecchia e la nuova proprietà hanno concordato di non cederlo per avere un attacco più importante per il campionato.

In porta è arrivato Luca Gemello che si era appena svincolato dal Torino. Novità anche sul vice-portiere: alle spalle di Gemello ci sarà Albertoni, per lui un ritorno. In difesa, invece, confermati Dell’Orco, Lewis (ko), Souare e Angella, sono invece arrivati, Silvio Squarzoni (mediano ma adattato alla perfezione in difesa), mentre dalla Primavera della Roma Matteo Plaia, da quella del Parma Peter Amoran. A centrocampo, invece, conferma per i big Torrasi e Bartolomei, e anche per i giovani Agosti e Giunti ai quali si è aggiunto Luca Di Maggio dalla Primavera dell’Inter. Sulle fasce i giovani della passata stagione, Polizzi e Lickunas, insieme al veterano Lisi e a Bacchin, arrivato dalla serie D ha fatto subito una buona impressione nelle prime uscite del precampionato e in Coppa Italia.

Per la trequarti la novità Adam Palsson, dall’Islanda che all’esordio di Coppa Italia contro il Latina si è subito presentato con una tripletta. Una bella sorpresa per i tifosi biancorossi. Al pari di Daniele Montevago: l’attaccante è arrivato a titolo definitivo dalla Sampdoria dopo una prima stagione tra i grandi con più ombre che luci.

Ma in biancorosso si è presentato con un gol a partita, nei match di Coppa. Conferme per Federico Ricci (buon per campionato per lui) e Ryder Matos, così come per Alessandro Seghetti. Dalla Primavera del Parma è invece arrivato Marconi.

Il mercato resta aperto fino alla fine del mese, chissà se resterà l’attaccante Sylla che nelle sfide che hanno preceduto il campionato non ha avuto grandi possibilità di mettersi in mostra. Dal mercato potrebbe arrivare ancora qualcosa sulle corsie esterne. La rosa, sulla carta, appare interessante. Qualche incognita ma non manca le possibilità di stupire.