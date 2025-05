Pareggio con rimpianti per lo Spezia Rimonta solo sfiorata a Cremona

Tanti rimpianti per lo Spezia nella sfida di andata in regular season con la Cremonese, terminata con un pareggio allo stadio Zini. È ancora l’inizio del campionato ma già si vede che gli aquilotti hanno le potenzialità per fare un’ottima stagione, dopo essere rimasti imbattuti nelle prime cinque giornate. D’Angelo si presenta con Pio Esposito e Nagy in panchina, il centravanti titolare è Soleri, mentre Stroppa si affida alla coppia Bonazzoli-Nasti alle spalle di Vazquez. La Cremonese inizia meglio, costruendo la prima vera occasione con il colpo di testa di Nasti su cui è attento Gori. Infatti sono i lombardi a passare in vantaggio al 33’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Collocolo, che pesca l’angolino con un tiro da fuori area. La rete subita scuote lo Spezia, pericoloso tre minuti dopo con un colpo di testa in tuffo di Soleri e poco prima della fine del primo tempo con Cassata, che da centro area non trova la porta e spara alto sopra la traversa. Dopo l’intervallo gli aquilotti continuano a tenere le redini del gioco: è ancora Cassata ad andare vicinissimo al gol di testa ma Fulignati si supera e chiude la porta. Al quarto d’ora l’episodio che fa discutere: Di Serio sfrutta l’errore di Bianchetti dopo un lancio lungo di Salvatore Esposito e si ritrova davanti al portiere della Cremonese che lo tocca, viene assegnato il calcio di rigore. Ma il Var richiama l’arbitro Perenzoni all’on field review e, nonostante i dubbi, il penalty viene revocato. Lo Spezia rimane concentrato, consapevole che giocando così il gol sarebbe arrivato, e infatti è solo questione di tempo: al 65’ su una punizione di Esposito arriva la torre di Di Serio per capitan Hristov che realizza il meritato pareggio. Entrambe le squadre alzano il ritmo ma le occasioni diminuiscono, fino ai lunghi otto minuti di recupero in cui gli aquilotti sfiorano il sorpasso. Al 94’ Vignali da fuori area mira all’incrocio dei pali ma Fulignati è insuperabile, poi il grande rimpianto del debuttante Colak che da calcio d’angolo non trova lo specchio della porta di testa nell’area piccola, preludio di una stagione al di sotto delle aspettative per l’attaccante croato (un solo gol in 26 partite di Serie B). La gara contro la Cremonese si chiude così sull’1-1, con lo Spezia temporaneamente in cima alla classifica insieme al Brescia con due vittorie e tre pareggi.