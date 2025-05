Oltre novant'anni di storia e solo otto precedenti

In oltre 90 di storia risalgono a 8 i precedenti tra Spezia e Catanzaro. Due squadre che nel corso dei decenni non si sono affrontate tante volte. Un confronto che come confermano le statistiche è avvenuto in poche circostanze e comunque è tutto sommato in parità in termini di risultati. Il bilancio è infatti due vittorie per la squadra ligure, tre per quella calabrese e tre pareggi. Per quanto riguarda il computo delle reti il Catanzaro ne ha messe a segno 7 e subite 3. In questa stagione la situazione è in perfetta parità con una vittoria per parte, entrambe ottenute in trasferta. Due partite terminare con il punteggio per 1-0. La vittoria “bianca” nel girone di andata il 21 dicembre porta la firma del bomber dello Spezia, Francesco Pio Esposito, che al 18’ ha messo a segno il gol della vittoria. Un successo che ha qualcosa di unico, in quanto sono arrivati i primi tre punti della storia al Ceravolo. Ma poi nel girone di ritorno, il 23 febbraio, il Catanzaro si è preso una rivincita in Liguria, conquistando il successo per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Pittarello al 75’. Per quanto riguarda i precedenti al Picco la situazione è una vittoria per lo Spezia, due per il Catanzaro e un pareggio (nella scorsa stagione con reti di Iemmello e Jagiello). Il Catanzaro espugnò il Picco addirittura nel 1934, prima volta assoluta, con il punteggio di 2-1. L’ultima vittoria in casa arrivò poco dopo nel 1936 per 1-0. Andando a vedere le ultime due stagioni, ovvero in serie B, la situazione è questa. Una vittoria esterna per parte, come già detto. Nella stagione 2023-2024 è arrivata una vittoria rotonda per 3-0 del Catanzaro in casa con reti di Biasci, Nikolaou e Pompetti. Invece nel match di ritorno al Picco il pareggio per 1-1. Un confronto, tutto sommato, che ha portato a un equilibrio, numeri che però non corrispondono alla differente posizione in classifica della stagione regolare. Infatti le due realtà hanno chiuso con 13 punti di differenza. Stavolta la posta è molto più alta delle precedenti. In virtù della miglior posizione ottenuta in classifica al termine della stagione regolare, lo Spezia avrà il vantaggio dei due risultati su tre. Questo significa che anche con due pareggi i bianconeri accederebbero alla finale. Un dettaglio non da poco.