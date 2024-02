Oltre il bianco e nero. In ballo un pezzo di futuro

Christian Vieri non segnò al Venezia, però vi riuscì Scarafoni. Non sempre le cose vanno come ci si potrebbe aspettare (a posteriori). Era il 1993 e il calcio italiano viveva un’epoca d’oro anche in Serie B. Al netto dei ricordi (qui cristallizzati in una serie di bellissime foto storiche dell’archivio de La Nazione), Pisa e Venezia hanno un destino da scrivere sperando che, anche stavolta, ciò che appare più probabile non si realizzi.

I Lagunari arrivano all’Arena in piena corsa per la Serie A diretta e sono i favoriti, ma il Pisa non può sbagliare ancora fra le mura amiche altrimenti andrebbe incontro al serio rischio di ritrovarsi di nuovo invischiato in una classifica allarmante.

Sono 18 le sfide giocate sotto la Torre nell’arco di quasi 90 anni di incroci. Considerando tutte le competizioni – ovvero anche la Coppa Italia – il Pisa conduce con buono scarto: sono nove i successi nerazzurri, anche se l’ultimo risale proprio ai playoff del 2007 (vedi intervista a Ciotola nelle pagine precedenti). Cinque le vittorie ottenute dal Venezia, l’ultima l’anno scorso. Quattro i pareggi.

Secondo i più accreditati siti di statistiche la partita sarà molto equilibrata. La vittoria della compagine di Aquilani pare il risultato più probabile (2.50) ma il Venezia è quotato quasi alla stessa maniera (2.80). Il pareggio è dato a 3.20 e da ciò si evince una incertezza di fondo. Ai vecchi tempi, tornando al bianco e nero, avremmo detto: una partita da tripla.