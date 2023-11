Nico e Beltran, Firenze può sognare a passo di tango

L’Artemio Franchi come una milonga gremita in ogni ordine di posto sogna di spellarsi le mani per acclamare i suoi due tangueros, Nico Gonzalez e Lucas Beltran, la coppia argentina dai cui piedi passerà buona parte delle speranze della Fiorentina di salire quel gradino che manca per arrivare a competere a pieno titolo per un posto in Champions League. Nico, che con 27 milioni è stato l’acquisto più caro della storia del club e per il quale il presidente Commisso ha rinunciato in estate ai 45 milioni di euro offerti dal Brentford, è ormai un simbolo di Firenze e dopo la mancata cessione ha prolungato fino al 2028, abbracciando con convinzione il progetto viola. Italiano lo schiera da trequartista, impiegandolo ora sinistra, ora a destra per dargli modo di scaricare il mancino. Il suo avvio di stagione non ha tradito le attese con già 7 gol e 2 assist tra Serie A e Conference League e quattro presenze su quattro con un gol e un assist indossando la maglia dell’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, ma è dall’intesa con Beltran che ci si aspettano grandi cose. Lucas è arrivato con un pedigree importante, la maglia numero nove del glorioso River Plate, e ha avuto bisogno di un breve periodo di adattamento a una realtà tutta nuova prima di iniziare a mettere in mostra le sue doti, ma è stato la notizia migliore dell’ultima settimana gigliata: prima la doppietta e la traversa contro il Cukaricki, poi il bel gol annullato e il clamoroso palo nel match con la Lazio, in capo a prestazioni finalmente brillanti, nelle quali il vichingo ha dimostrato che oltre a saper legare il gioco, vede pure molto bene la porta. Beltran ha anche il passaporto italiano, ma Scaloni non vuole lasciarselo sfuggire e lo ha già convocato più di una volta con l’Albiceleste campione del mondo. Nico da Belen de Escobar e Lucas da Cordoba, sono loro i nuovi idoli di una tifoseria che dai tempi di Batigol sogna di tornare a gioire a passo di tango, con il Franchi a fare da milonga.