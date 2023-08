Niccolini... l’altro Italiano Savorani, chiamatelo prof

Inizia una nuova stagione, tanti cambiamenti nella rosa della Fiorentina mentre per quanto riguarda lo staff tecnico non c’è stata una vera e propria rivoluzione, tutt’altro. La permanenza di Vincenzo Italiano sulla panchina viola ha portato alla conferma di quasi tutti i membri del suo staff. Il tecnico siciliano sarà in ottima compagnia anche nel corso di questa stagione, dato che potrà contare sull’aiuto di ben 9 collaboratori. Il vice allenatore gigliato sarà ancora Daniel Niccolini (figlio di Maurizio, storico responsabile scouting del settore giovanile viola), spesso attivo in prima persona nel dare indicazioni ai giocatori durante le partite.

Sono quattro i preparatori atletici che quotidianamente si occupano dei calciatori della Fiorentina: Pietro Ivano Campo, Ivano Tito, Mirko Balestracci e Damir Blokar. Confermato il collaboratore tecnico, ovvero Marco Turati, anche lui attivo nel dare indicazioni ai giocatori a gara in corso. Italiano inoltre si avvale del lavoro di ben due match analyst: Paolo Riela (in passato vice allenatore della Primavera) e Stefano Firicano (fratello di Aldo, ex difensore viola). L’unica novità da segnalare nello staff tecnico rispetto allo scorso anno riguarda l’allenatore dei portieri, un ruolo che negli ultimi 12 mesi ha visto diversi cambiamenti. Un anno fa, di questi tempi, il preparatore dei portieri era Angelo Porracchio. Poi, un rapporto non più idilliaco con Italiano e il colpo di scena relativo a Rosati hanno portato ad un rivoluzione. Via Porracchio e dentro lo stesso Rosati, che si era appena ritirato dal calcio giocato. Insieme a Rosati era stato promosso dalla Primavera Massimiliano Benassi. Adesso un’altra rivoluzione, con l’arrivo di Marco Savorani, preparatore di grande esperienza che ha lavorato nella Roma (con Allison e Sczescny) e nel Tottenham (con Lloris, nello staff di Antonio Conte).

Alessandro Guetta