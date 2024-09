Maleh, un genietto in azzurro

Con la Fiorentina ha trovato il suo primo gol in Serie A, Youssef Maleh, contro il Bologna. Dai viola, il centrocampista attualmente all'Empoli, è passato prima dal Lecce, poi è diventato un pilastro della mediana azzurra. Poteva durare di più al Franchi? Certo, il Lecce che ne detiene ancora il cartellino, non l'ha pagato tantissimo, anche se tutto va proporzionato: cinque milioni per il trasferimento a titolo definitivo, ma in giallorosso Maleh non è che abbia mai davvero sfondato. Guai però a chiamarlo un incompiuto, intanto perché il talento c'è e rimane sempre, e poi perché Youssef è ancora relativamente giovane con i suoi 26 anni. Alla Fiorentina in quel ruolo stanno cercando un titolare fisso da tempo e forse avrebbe fatto ancora comodo, il genietto "emiliano-marocchino".