L'intricata lotta per evitare la retrocessione

Sarà un’intricata lotta per non retrocedere, in cui servirà la calcolatrice per poter capire chi rimarrà in Serie A e chi sarà costretto a scendere in Serie B. L'Empoli dovrà vincere sperando in un pareggio o una sconfitta del Lecce (che giocherà contro la Lazio) o in un ko del Parma, impegnato in casa dell'Atalanta. Al Verona basta soltanto un punto, i ducali invece dovranno vincere per potersi togliere definitivamente dalla bagarre (un pareggio potrebbe non bastare). Il Lecce invece dovrà assolutamente vincere per salvarsi. Situazione complessa per quanto riguarda il Venezia, che contro la Juventus dovrà vincere e sperare in una sconfitta sia dell'Empoli che del Lecce per evitare lo spareggio. Ma c'è anche l'ipotesi che quattro squadre - compreso lo stesso Verona - possano arrivare a quota 34: in questo caso verrà considerata la classifica avulsa partendo dagli scontri diretti, così l'Empoli sarebbe salvo insieme al Lecce, con Verona e Parma allo spareggio. Ma le combinazioni sono praticamente infinite.