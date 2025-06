L'impresa di Italiano nell'ultima finale playoff

Vincenzo Italiano in Serie A. L’impresa arriva nel 2020 con lo Spezia: il Picco è il teatro delle gesta dell’attuale allenatore del Bologna. Una sconfitta indolore per gli spezzini contro il Frosinone. Nella partita d’andata finisce in egual maniera a parti invertite. A passare il turno, quindi, sono i liguri in virtù del miglior piazzamento in campionato. Lo Spezia, prima di cinque anni fa, non era mai arrivato così in alto: promosso in A insieme a Benevento e Crotone. Gli spezzini abbandonarono la serie cadetta dopo otto anni di militanza e qualche delusione di troppo agli spareggi per la promozione. La vetta più alta mai raggiunta prima del salto di qualità era stata la semifinale playoff del 2016. Nella finale di ritorno del 2020, Italiano ripresenta lo stesso undici vittorioso allo Stirpe: tridente con Galabinov, Nzola e Gyasi. La regia, invece, è affidata a Ricci. Confermata tutta la difesa con Scuffet tra i pali. Nesta ricorre alla carta Ciano al posto dello squalificato Dionisi, in attacco presente anche Novakovich, Haas a centrocampo. Out Paganini sulla destra, gioca Salvi al suo posto, con Beghetto sulla fascia opposta. L’avvio di gara premia, per intensità e giocate, il Frosinone: subito pericoloso Beghetto, che colpisce il palo al 12’. Occasione che alimenta la spinta degli uomini di Nesta: Novakovich prova una conclusione pretenziosa. Più preciso Beghetto che, poco più tardi, chiama in causa Scuffet. Il quale respinge la conclusione con i pugni. Prima dell’intervallo si fa avanti lo Spezia: Bartolomei spara alto, seguono i tentativi insidiosi ma poco precisi di Galabinov e Maggiore. Il secondo tempo si apre con Gyasi che manca il gol della sicurezza. Restando in tema di occasioni divorate, Rohden non trova la porta su cross perfetto di Beghetto. Lo svedese, tuttavia, si fa perdonare al 61’ quando sfrutta al massimo il tacco di Ciano realizzando la rete del vantaggio con Scuffet incolpevole: guizzo determinante che, però, non pregiudica il percorso promozione degli uomini di Italiano. Per raggiungere la promozione i canarini avrebbero bisogno di un altro gol che però non arriva, quindi lo Spezia può festeggiare una sconfitta indolore. I liguri arrivano in Serie A di fronte a un Frosinone in grado soltanto di accarezzare, senza mai toccare davvero, i propri sogni di gloria.