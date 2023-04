L’aumento di capitale e Rigutino quartier generale Tutte le mosse della società per il futuro

L’aumento di capitale da 3 milioni di euro, l’acquisto dell’albergo a Rigutino e la gestione dell’impianto sportivo della stessa frazione alle porte di Arezzo, l’investimento nelle strutture delle Caselle per le giovanili, ma sopratutto il rilancio del progetto stadio.

Senza perdere di vista quello che deve essere l’imperativo: i conti in ordine. Guglielmo Manzo vuol far crescere sempre di più il club amaranto per avere basi solide sulle quali costruire il futuro, ma senza gravare sui bilanci.

Sul piano sportivo, invece, il fulcro del progetto si chiama Paolo Giovannini al quale il patron ha rinnovato il contratto per altri tre anni e affidato l’intera gestione dell’area sportiva.

Il presidente ha ribadito che la serie C dovrà essere una categoria di passaggio con l’obiettivo, nel giro di qualche anno, di puntare al ritorno in serie B dove il cavallino manca dal 2006 passando attraverso la valorizzazione dei giovani e una gestione che sia sempre sostenibile.