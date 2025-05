La spinta dei tifosi azzurri per compiere insieme l'impresa

Per compiere l'impresa servirà il pubblico delle grandi occasioni. E la risposta da parte dei tifosi azzurri è stata incredibile: la società, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato che i settori di Maratona e di Curva Nord sono esauriti. Restano disponibili al prezzo speciale di 2 euro i tagliandi di Curva Nord Ovest e di Tribuna Laterale Nord, con gli under 14 che avranno la possibilità di richiedere un biglietto omaggio (per ritirare il biglietto "Under 14" è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto oppure sia abbonato in quel settore e ne garantisca la sorveglianza). Una spinta ulteriore per poter chiudere un campionato in cui l'andamento casalingo è stato peggiore rispetto a quello fatto registrare fuori casa: soltanto due vittorie in campionato davanti al proprio pubblico in Serie A, la prima col Como lo scorso novembre, l'ultima col Parma che ha tenuto vivo il sogno salvezza. Diciotto le gare totali giocate al giocate al Castellani Computer Gross Arena, con 7 pareggi e 9 sconfitte: a colpire è stata la scarsa vena realizzativa, in controtendenza rispetto a quanto visto fuori casa, con soltanto 9 reti messe a segno sulle 31 complessive. Ma la gara di questa sera può cancellare con un colpo di spugna l'intera stagione, un modo per rendere inutile qualsiasi discorso: serve vincere per alimentare il sogno salvezza.