La Cremonese ribalta la Juve Stabia e vola in finale

La Serie B sta giungendo al termine, ma nel campionato cadetto è ancora da scoprire la terza e ultima squadra che insieme a Sassuolo e Pisa approderà alla prossima stagione di Serie A. La prossima neopromossa si scoprirà con l’esito che saprà regalare la finale playoff, nella quale si affronteranno Cremonese e Spezia (domani in campo per l'andata). Prima di approdare in finale, i grigiorossi hanno dovuto prima superare un ostacolo di non poco conto chiamato Juve Stabia. In effetti, contro la formazione allenata da Pagliuca è andato in scena un doppio confronto che si è rivelato piuttosto insidioso per gli uomini di Stroppa. L’andata si è disputata il 21 maggio in casa della Juve Stabia e i padroni di casa sono riusciti a imporsi per 2-1, risultato ottenuto grazie alle reti di Pierobon e Adorante, a cui però ha risposto intorno al 77’ l’attaccante dei grigiorossi Johnsen, un gol fondamentale per mantenere aperta la qualificazione. Discorso ed esito totalmente opposto è invece venuto fuori nel ritorno della gara, disputatosi lo scorso 25 maggio al Giovanni Zini. Match che fin da subito si è messo dalla parte dei grigiorossi: al 28' Castagnetti apre le danze poi nella ripresa la Cremonese dilaga (favorito anche dall’espulsione di Andreoni al 59’) grazie alle reti di Johnsen e Vandeputte.