La Carrarese è imbattuta nelle "case provvisorie"

L'importante soprattutto è avere rotto il ghiaccio, trovando la prima vittoria. Da qui in poi sarà sostanzialmente un anno indimenticabile, il primo in Serie B nella storia della Carrarese, da onorare cercando intanto di fare bella figura, con l'obiettivo di salvarsi o quantomeno lottare fino alla fine. A Pisa. Intanto, appunto, il ghiaccio è stato rotto, sia in Coppa Italia che in campionato. E se in coppa dopo la vittoria 2-1 sul Catania è arrivata in seguito l'eliminazione "inevitabile" contro il Cagliari, la Serie B ha già regalato una vittoria, anche bella, di slancio, con il Sudtirol. In un calendario, peraltro, che fin qua ha dato alla Carrarese quasi nessuna possibilità di disputare partite "in casa", visto che i giallazzurri si sono dovuto spostare provvisoriamente a Pisa per il campionato. Fattore-campo che quest'anno per ora un po' irregolare, la prima allo Stadio Dei Marmi è in programma per metà ottobre, però intanto tra le mura amiche, anche se di un'altra città, due partite e due vittorie, in Serie B anche agilmente contro un'avversaria non semplice come, appunto, il Sudtirol: reti di Schiavi (già 2 gol per l'argentino, miglior marcatore al momento) e Finotto, già protagonisti in Serie C e subito pronti per il salto di categoria. A Chiavari. La stagione comunque si era inaugurata nel migliore dei modi, anche se contro un avversario di rango inferiore come il Catania. Coppa Italia (questa a Chiavari) sempre insidiosa però, sempre piena di tranelli specie ad agosto quando le rose sono incomplete e la preparazione è ancora un potenziale intoppo. Bell'ambiente però, visto che comunque in questa competizione la Carrarese non è che fosse proprio una partecipante abitudinaria: meglio la Coppa Italia di Serie C e andare il più possibile avanti con rivali a portata o sognare, anche se per poco, con la Coppa Italia "dei grandi"? Nel dubbio buon debutto e 2-1 sofferto sul Catania, con la rete nel finale di Cerri a evitare spaventi. Pazienza per la sconfitta successiva a Cagliari, in questa logica un po' distorta della Coppa Italia dove si gioca nello stadio della squadra di categoria superiore. Per ora comunque la Carrarese in casa è imbattuta e sempre vincente, la stagione è naturalmente appena iniziata ma ogni partita è destinata ad essere una festa, con la conferma del gruppo che ha guadagnato la B e possibilmente allo Stadio dei Marmi, la vera casa dei ragazzi di mister Calabro, che non vede l'ora di partecipare alla gioia.