Il mini torneo dei derby. Debutto con l’Arezzo

La sfida casalinga di questa sera con l’Arezzo, valida per la quinta giornata di campionato, inaugura il mini-torneo dei derby toscani. Che quest’anno saranno solo tre. Dopo questa con gli amaranto, le altre sfide in calendario saranno contro la Pianese alla 15a giornata e contro la Lucchese alla 16a. Da quando il Pontedera è tornato ad abitare nella terza serie nazionale (che negli ultimi anni è passata da chiamarsi Prima divisione a Lega pro fino all’attuale Serie C), un ritorno avvenuto nel campionato 2013-14, ha disputato 128 derby affrontando 15 squadre toscane diverse. Il numero maggiore di derby c’è stato nel torneo 2017-18, quando gli avversari corregionali erano 9: Arezzo, Carrarese, Gavorrano, Livorno, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Prato e Siena.

Otto toscane, ovviamente sempre oltre ai granata, erano invece presenti nelle annate precedenti 2015-16 e 2016-17, poi ci sono state le sette del 2014-15, le sei del 2018-19 e 2021-22, le cinque del 2019-20, 2020-21 e 2022-23, le quattro del 2013-14 e le tre del 2023-24, numero che si ripete quest’anno e che rappresenta quindi il minimo di questi 12 campionati di Serie C. Le rivali più affrontate sono state la Carrarese, incontrata in 10 campionati, la Lucchese in 9, poi la Pistoiese in 8, il Siena 7, l’Arezzo 6, il Pisa e il Prato in 5, il Grosseto in 4, il Livorno e il Tuttocuoio in 3, il Montevarchi in 2 e infine Viareggio, Gavorrano, Pianese e San Donato Tavarnelle in 1. Complessivamente le partite giocate sarebbero dovute essere 132, ma in realtà ne mancano 4, quelle della stagione 2019-20 non disputate a causa della sospensione dei campionati per lo scoppio dell’epidemia da Covid 19, contro Pistoiese, Arezzo, Siena e Pianese, programmate nel girone di ritorno. Di questi 128 derby il Pontedera ne ha pareggiati 48 (37,5%), vinti 41 (32%) e persi 39 (30,5%), per un bilancio generale sostanzialmente positivo.

La bestia nera è stata la Carrarese, contro la quale i granata hanno perso 12 delle 20 partite giocate (2 vittorie e 6 pareggi completano il quadro), mentre le soddisfazioni maggiori sono arrivate contro il Prato, battuto in 7 delle 10 sfide disputate (2 sconfitte e 1 pareggio il resto). La...pareggite domina invece nei match contro Pistoiese, 7 su 15 (ma a bilancio ci sono 6 vittorie e solo 2 sconfitte), Pisa, 6 su 10, Arezzo, 6 su 11, Siena, 5 su 13, Livorno, 4 su 6, e Viareggio, 2 su 2. Merita infine fare una considerazione: di queste 15 squadre toscane affrontate in tutti questi anni, solo 2, Pisa e Carrarese militano in categorie superiori a quella del Pontedera (in Serie B), appena 3, quelle di questo campionato, sono in Serie C e le altre 10 annaspano nei campionati dilettantistici, alcune ormai da diverse stagioni. Un dato che deve far riflettere.

Stefano Lemmi