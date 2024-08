Il gioco delle coppie Le possibilità di Inzaghi

Ma come è costruito questo Pisa? La rosa di Inzaghi, almeno sulla carta, si presenta profonda e con almeno un ricambio (talvolta anche di più) per ruolo.

Portieri. Tre le soluzioni coi guantoni per Inzaghi anche se appare del tutto evidente chi sia il titolare. Comunque fra i pali vi sono Semper, Loria e Livieri. In realtà in rosa ci sarebbe anche Nicolas che però è fuori dal progetto.

Difesa. Qui troviamo cinque uomini per tre posti (almeno stando allo schema attuale). Il terzetto titolare sembra quello formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. Ma Inzaghi ha almeno altre due alternative importanti: Giovanni Bonfanti e il rumeno Rus. Per altro, in caso di emergenza, Beruatto può arretrare.

Linea mediana. Qui le scelte sono addirittura cinque per (al momento) due posti. Marin è la certezza, ma conosciamo bene anche il valore di Touré e la duttilità di Piccinini. In alternativa per Inzaghi altre due soluzioni straniere e giovani: lo sloveno Jevsenak e il danese Hojholt.

Esterni di centrocampo. A fare da "pendolino" fra centrocampo, difesa e attacco ecco la situazione come si presenta oggi. A sinistra c’è la coppia Beruatto-Angori che offre sufficienti garanzie. A destra c’è Leris e, al momento, Touré. Vedremo se il mercato porterà un esterno destro di ruolo in più. Il tutto aspettando Esteves.

Trequartisti. Nel 3-4-2-1 di Inzaghi due posti "liberi" e anche in questo caso cinque opportunità. Moreo-Tramoni partono in vantaggio, ma occhio a Vignato, Mlakar e Arena. Una batteria di mezze punte importante.

Centravanti. In attacco si giocano una maglia Nicholas Bonfanti e Lind. Due bomber giovanissimi per il quale il Pisa ha investito molto anche in termini economici.

Giovani. Infine una curiosità che però racconta moltissimo di come sta agendo la società. Il tecnico Inzaghi, volendo, potrebbe schierare una squadra interamente nata nel nuovo millennio (eccezion fatta per il portiere) e niente affatto male. Difesa a quattro con Esteves (aspettando il rientro in campo del portoghese), Canestrelli, Giovanni Bonfanti e Angori a sinistra. A centrocampo linea mediana a tre formata da Jevsenak, Piccinini e Hojholt. Dietro le punte Tramoni e coppia Bonfanti-Lind. Tutti nati dopo il 2000. Mica male, no?