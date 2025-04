I destini incrociati dei due ex Ebuehi e Maleh

Empoli-Venezia è un confronto tra ex. Oltre a Esposito, atteso per i suoi trascorsi ma anche per via di un talento in espansione, ci sono anche Ebuehi e Maleh. Entrambi hanno giocato nel Venezia e attualmente sono nelle fila dei toscani. Due carriere con esito diverso tra le fila venete: il primo ha disputato 20 gare nella stagione 2021-2022, mentre il secondo ha giocato 63 match con il Venezia segnando 6 reti. Dal 2019 al 2021 ha dato sicuramente il proprio contributo in maniera determinante. Tornando al presente, Ebuhei si è detto pronto a tornare in campo. Sul rettangolo di gioco ha conquistato minuti preziosi contro il Cagliari: deve ritrovare condizione e continuità dopo l’infortunio che lo ha tenuto quasi un anno lontano dai campi. Il laterale azzurro ha dichiarato: «Sono felice di essere nuovamente a disposizione del mister, voglio aiutare in questa fase delicata della stagione». Un finale tutto da vivere, dunque, a partire dalla sfida con il Venezia. L’altro ex dell'incontro è Youssef Maleh, che però non sarà della partita. La mezzala (con attitudine da trequartista) di origini marocchine con cittadinanza italiana è stato operato qualche giorno fa a Roma al collaterale mediale sinistro. Lo stop è di un mese e mezzo, quindi per lui il campionato è già finito. Nelle due stagioni con il Venezia in Serie B aveva segnato 6 reti e dal punto di vista conclusivo si sarebbe potuto rivelare una garanzia per una sfida molto delicata in chiave salvezza.