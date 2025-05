Esposito-Hristov e lo Spezia continua a crederci

Con i suoi gol, 17 in campionato, Esposito ha contribuito e non poco ai successi dello Spezia e alla conquista del terzo posto. Le sue reti hanno portato alla squadra ben 34 punti (a volte assieme ad altre messe a segno dai suoi compagni) dei 66 totali. Emblematico il gol del pareggio siglato a Frosinone, significativa la doppietta con il Pisa che ha portato al successo per 3-2, e poi da ricordare sono il gol della rimonta al 92’ contro il Palermo, la rete del successo sul campo del Catanzaro e in casa con Modena e Reggina, le triplette in casa con Cittadella e Carrarese. Un bel bottino che ora deve esser incrementato per vincere i playoff e tornare in serie A. Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, in prestito dall’Inter, è il bomber che ha contribuito non solo con le sue reti, ma con le prestazioni, alla bella stagione della squadra ligure. Attaccante dotato di grande senso del gol, soprattutto in area, dove ne ha messi a segno 16 dei 17 totali (7 di destro, 3 di sinistro, 7 di testa), uno in meno del capocannoniere Laurientè del Sassuolo. Un bel fisico, alto 190 cm, è bravo tecnicamente, fattore molto importante anche in tema nazionale e futuro del nostro calcio, visto che ha 19 anni e in dote già un Europeo vinto a Malta con la Nazionale under 19 e un argento al Mondiale Under 20. Al secondo anno con la maglia dello Spezia (lo scorso campionato è stato utilizzato in tutte le partite, realizzando solamente 3 gol), in questa stagione ha giocato con grande continuità, 34 su 38 e una percentuale di passaggi riusciti del 69%. Dobbiamo dire che è sicuramente l’anno della consacrazione per numero di gol e prestazioni. Un altro dei capisaldi della stagione è Petko Hristov, bulgaro, nato a Sofia, difensore di grande solidità, ha giocato il numero più alto di minuti 3356’ per 34 presenze, ha segnato 2 volte di testa, precisione nei passaggi pari all’82,2%. Ha vinto il 71,47% dei duelli. Con le sue prestazioni ha contribuito a formare la miglior difesa della serie B (solo 33 reti subite), solo 6 le sconfitte. Dal 2021 veste la maglia dello Spezia, a parte la parentesi da gennaio 2023 al Venezia, fino alla stagione attuale. Numeri che fanno ben sperare per un playoff tutto da vivere. Le sue parole sono eloquenti. «Sono il capitano dello Spezia e sarei l’uomo più felice del mondo se riuscissi a portarlo in Serie A, siamo partiti per salvarci, poi ci siamo resi conto di quanto fossimo forti. Contro di noi è difficile per tutti».