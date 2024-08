Empoli, quel finale da brivido con tre "quasi scontri diretti"

Magari zero punti e zero gol segnati nelle prime cinque giornate no, ma di certo il calendario ha previsto per l'Empoli un avvio decisamente difficile. Innanzitutto ci sono due trasferte nei tre turni inaugurali, poi tra le squadre da affrontare ci sono due che disputeranno la Champions League, Bologna e Juventus, più la Roma all'Olimpico. E il finale pure si prospetta al cardiopalma per i ragazzi di D'Aversa. Per evitare una situazione tipo l'anno scorso sarebbe meglio fare punti subito naturalmente. Già, ma come? Magari strappandone qualcuno al Monza, all'esordio in casa, contro una squadra che non sembra avere lo stesso peso specifico della passata stagione, tra allenatore cambiato e cessioni di peso. Incredibile poi come il calendario della Serie A 2024-25 per l'Empoli sia quasi identico al 2023-24, con Monza, appunto, poi Juventus e Roma. Zero punti e zero gol dodici mesi fa, si spera naturalmente di migliorare quel magrissimo bilancio. In più anche il viaggio a Bologna, ormai da considerare una big a tutti gli effetti, quantomeno per via della sua partecipazione alla prossima Champions League. Duro in negativo anche il trittico a cavallo della prima sosta per le nazionali, tra il 29 settembre e il 20 ottobre, visto che ci sono in sequenza Fiorentina, Lazio e Napoli al rientro dalla pausa. Dopodiché bene o male fino alla fine del girone d'andata strada abbastanza in discesa, con il turno pre-natalizio a Bergamo e i due successivi a cavallo tra 2024 e 2025 e che chiudono l'andata con Genoa in casa e Venezia in trasferta. Probabili scontri diretti, chissà, magari contro il Venezia. Il calendario sarà anche asimmetrico ormai ma certi incastri sono comunque curiosi. Prima gara in casa contro il Monza, ultima trasferta proprio a Monza, alla penultima giornata. Sarà ormai tempo di grandi caldi e grandi tensioni, di ogni punto che pesa una tonnellata. Visto l'andazzo delle ultime stagioni non è da escludere che si vada a decidere tutto nei 180-270 minuti conclusivi del campionato. Importantissimo però per l'Empoli avere due delle ultime tre giornate in casa, in quelli che sembrano proprio scontri diretti: alla 36esima attenzione al Parma che D'Aversa conosce benissimo essendo l'ex allenatore dei ducali, ma occhi puntati anche sul 38esimo turno, un Empoli-Verona che potrebbe davvero essere questione di vita o di morte calcistica. Anche perché visto l'inizio del girone di ritorno con Inter, Bologna, Juventus e Milan in sequenza rischia di trascinare l'Empoli verso il baratro. Intanto la stagione è cominciata con un promettente 4-1 al Catanzaro in Coppa Italia, con doppietta di Fazzini.