Dodici anni fa l'ultimo confronto in terra ligure

Era l'11 marzo 2012 quando all'Alberto Picco di La Spezia i padroni di casa - che conquisteranno al termine della stagione uno storico Triplete con campionato, Coppa Italia e Supercoppa di categoria - ospitavano, nel match valido per la 26ª giornata del girone B di Lega Pro (la 9ª del girone di ritorno), la Carrarese che, invece, chiuderà al nono posto. Lo Spezia, allenato da Michele Serena, scese in campo con Russo tra i pali, Bianchi, Lucioni, Gentili e Mora in difesa, Madonna, Lollo, Buzzegoli e Vannucchi a centrocampo e Marotta e Guerra in attacco. La Carrarese di Stefano Sottili, invece, rispose con Nocchi in porta, retroguardia a quattro formata da Piccini, Benassi, Anzalone e Vannucci, Orlandi, Corrent, Taddei e Belcastro in mezzo e il tandem offensivo Cori-Merini. Il primo tempo non fu memorabile, all'interno di una cornice rovente tipica di un derby sentitissimo dalle due tifoserie, che si rifletté sull'atteggiamento dei calciatori in campo. Ne fu un esempio l'espulsione, rimediata per doppio giallo a causa di un colpo sferrato in uno scontro di gioco e, qualche secondo più tardi, per un fallo di mano, inflitta a Bianchi in chiusura di frazione. Nella ripresa, però, e al 68' per la precisione, fu la rete di Anzalone a spezzare l'inerzia della sfida e a mandare in visibilio il pubblico ospite. Il vantaggio giallazzurro, tuttavia, durò appena tredici giri di lancetta. A nove minuti dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Borriello della sezione di Mantova, infatti, Marotta scartò due avversari e calciò in porta in maniera piuttosto angolata: lo strepitoso intervento di Nocchi, ad ogni modo, non impedì ad Evacuo, subentrato nel corso della ripresa, di dribblare lo stesso estremo difensore dei toscani e depositare in rete il pallone che valse il definitivo 1-1. A distanza di oltre dodici anni, domenica 22 settembre alle ore 15, Spezia e Carrarese si ritroveranno una di fronte all'altra allo stadio Alberto Picco, in quello che sarà uno storico confronto, il secondo in assoluto della storia, nel campionato di Serie B. L'unico precedente in cadetteria, infatti, valido per il 19° turno, risale addirittura al 19 gennaio 1947. Anche in quel caso terminò 1-1, con vantaggio ligure firmato da Carlo Scarpato al 20' e pareggio toscano di Leto Prunecchi al 75'. Al ritorno, invece, furono i giallazzurri a imporsi 3-0.