Derby a settembre: è già successo due volte

Sono due i precedenti nel derby fra Empoli e Fiorentina disputati in Serie A nel mese di settembre. Con una vittoria a testa, e tutti giocati a Firenze. Il successo degli azzurri risale al 28 settembre 1997, in occasione della quarta giornata di quel campionato, edizione 1997-98. In quella circostanza, i ragazzi allenati da Luciano Spalletti si imposero per 1-2, costruendo una storica quanto clamorosa rimonta. La Fiorentina di mister Alberto Malesani (che annoverava tra le proprie fila un tridente d’attacco composto da Batistuta, Robbiati e Luis Oliveira) partì a razzo, siglando proprio con il bomber di Reconquista il gol del vantaggio al 24’. Ma gli ospiti non si demoralizzarono, costruendo nel tempo un sorpasso al cardiopalma: Max Tonetto, al 15’ del secondo tempo, fissò il punteggio sul pari. Ma le emozioni non finirono lì, visto che nella coda del match l’Empoli ribaltò clamorosamente la situazione, grazie a una prodezza di Martusciello, che beffò Toldo nel recupero. Delusione incredibile per i 35mila del Franchi che, comunque, avrebbero avuto presto l’opportunità di tornare a gioire in un derby giocato a settembre. Il successo viola risale infatti al successivo 12 settembre 1998, quando i gigliati si imposero per 2-0, in occasione della prima giornata di quel campionato di Serie A. I due gol realizzati dalla squadra di mister Giovanni Trapattoni portarono firme d’autore: Rui Costa e Batistuta, con il portoghese a segno dopo appena 5 minuti e l’argentino che chiuse la gara prima dello scoccare dell’ora di gioco, beneficiando proprio di un assist dello stesso Rui Costa, uomo decisivo di quella partita. Fu, quello del Franchi, un match anche piuttosto nervoso. A farne le spese furono il viola Edmundo e l’azzurro Fusco, espulsi nel corso della gara dall’arbitro Trentalange, subito dopo la rete del raddoppio viola. Facendo leva su una mera curiosità, c’è da aggiungere che anche un derby di Coppa Italia si disputò a Firenze nel mese di settembre. E vide il successo della Fiorentina per 2-1. In occasione, infatti, della fase a gironi della competizione nazionale della stagione 1986-87, il 3 settembre 1986, i viola di Eugenio Bersellini ebbero la meglio sull’Empoli di Gaetano Salvemini per 2-1. Grande protagonista fu Roberto Baggio, autore di una scintillante doppietta, inframezzata dal gol dell’azzurro Walter Casaroli.