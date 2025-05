Colombo forza sei: a Monza gol da ex e record Una stagione con tante luci e qualche ombra

Il rilancio di Lorenzo Colombo è iniziato lì dove si era fermato il suo percorso di crescita, a Monza. Una semplice voglia di rivalsa verso i brianzoli o davvero l’attaccante di Vimercate classe 2002, titolare nell’undici di D’Aversa, ha finalmente trovato la quadra nel suo processo di maturazione? Di sicuro, il centravanti scuola Milan all'U-Power Stadium è entrato al 1’ della ripresa con l’argento vivo addosso: in cinque minuti ha rovesciato le sorti di una partita che sembrava stregata per i toscani. Prima riceve da Grassi al limite dell’area e girandosi sullo stretto scarica una saetta che si stampa sulla traversa; un minuto dopo il suo sinistro in diagonale vale l’1-1, su assist di Cacace; infine al 51’ contribuisce al blocco su Akpa-Akpro per creare lo spazio necessario a Viti di staccare sotto porta il gol della remuntada. Lo motivavano un po’ la rabbia per la squalifica nella giornata precedente - rosso (affrettato) contro la Lazio per due falli da giallo in cinque minuti - e un po’ per quanto accaduto sulla sponda brianzola lo scorso anno: dopo un buon avvio era finito a fare la riserva fissa di Djuric. Di sicuro il centravanti potrebbe aver segnato un gol decisivo per la salvezza degli azzurri di D’Aversa. Anche a Empoli per Colombo non sono stati tuttavia tutti rose e fiori: prima di Monza non trovava la via della rete dal 25 gennaio, nella sfida pareggiata 1-1 con il Bologna. Bagnatesi le polveri sue e del compagno di reparto Esposito, gli uomini di D’Aversa avevano imboccato un periodo nero di oltre quattro mesi senza vittorie passando da un tranquillo decimo posto fino alla zona rossa. Il bomber di Vimercate, tuttavia, sta vivendo la sua miglior stagione proprio in riva all’Arno: sei gol e due assist in massima serie, e tutti “pesanti”, come la stoccata che ha aperto le marcature nella vittoria empolese all’Olimpico contro la Roma, il vantaggio degli azzurri a Bergamo (finale 1-1) e una rete decisiva nel 2-0 a Cagliari. Con il gol di Monza l’attaccante ha già superato il suo record di gol in A stabilito nel 2022-23 a Lecce (5 gol). In stagione ha giocato 2.212 minuti in 36 gare e D’Aversa lo ha fatto partire 26 volte da titolare. Gli ultimi 90 minuti al Castellani saranno decisivi anche per lui: il bomber di Vimercate potrebbe battere il suo score personale di reti e convincere patron Corsi a riscattarlo dal Milan per una cifra vicina ai sette milioni.