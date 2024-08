Citterio, il vice storico. Peluso porta esperienza

In conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione a inizio luglio, non aveva usato mezzi termini per definire quello che, per almeno i prossimi due anni, rappresenterà il team di lavoro col quale lavorerà ogni dì a stretto contatto: "È un gruppo formato da bravi ragazzi e grandi professionisti". Raffaele Palladino in quella circostanza si riferiva ai membri dello staff tecnico che lo accompagneranno nella sua nuova avventura alla Fiorentina, figure che per gran parte (anzi, per la quasi totalità) hanno segnato la sua fin qui breve carriera di allenatore e che gli hanno permesso di ottenere in due stagioni quasi 100 punti alla guida del Monza in Serie A. Il nuovo mister dopo un periodo di ricerca - tra la sua nomina e lo svelamento dei collaboratori sono passate tre settimane - per il ruolo di vice ha scelto di affidarsi alla storica spalla Stefano Citterio (che dopo una parentesi nel Renate ha accompagnato "Raf" già nel suo ultimo anno alla guida della Primavera del Monza) mentre come collaboratore ha deciso di avvalersi delle competenze di Federico Peluso, ex difensore di Atalanta, Juventus e Sassuolo e ormai da un paio di anni nella squadra del tecnico campano.

Non mancano poi all’appello due preparatori atletici (Fabio Corabi e Nicola Riva, il primo fedelissimo in Brianza, il secondo ex del Sassuolo), addirittura tre match analyst (Andrea Berti, Mattia Casella e Andrea Ramponi, tutti arrivati dal Monza) e due preparatori dei portieri, ovvero Giorgio Bianchi (di ritorno in Italia dopo le esperienze allo Shakhtar con De Zerbi e al Paok) e Alessandro Dall’Omo. Un gruppo affiatato che ama confrontarsi tutti i giorni su ogni minimo dettaglio. C’è un aspetto che in particolare ha colpito gli osservatori più attenti sia durante il ritiro al Viola Park che nel corso della tournée inglese, ovvero che Palladino e i suoi uomini – al lavoro spesso molto distanziati sul campo – amino comunicare attraverso walky talky, per tenersi sempre informati e curare ogni particolare.

Anche così si costruisce una squadra vincente. Una squadra con ambizioni e sogni da portaere avanti.