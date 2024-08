Carrarese a caccia di una nuova impresa: entusiasmo e coesione le armi per la salvezza

Si salvi chi può. L’obiettivo stagionale della Carrarese è quello di mantenere la categoria dopo la storica promozione in Serie B ottenuta dopo 76 anni. La società ha confermato sulla panchina carrarina Antonio Calabro, capace di vincere i playoff contro il Vicenza dopo essere subentrato in corso d’opera. Si ripartirà con il consueto 3-4-2-1 che lo scorso anno ha portato la formazione giallazzurra al successo, ma la formazione dovrà assorbire qualche novità nell’organico come l’assenza del leader della difesa Matteo Di Gennaro passato al Catania, così come quella di Morosini, passato al Novara durante l’estate. La Carrarese dovrà contare sull’effetto sorpresa - quanto meno nei mesi iniziali - cercando di sfruttare al massimo l’entusiasmo generato dal salto di categoria. Il portiere Bleve resta un riferimento essenziale per la difesa, così come l’argentino Julián Illanes che sfrutterà tutta la propria esperienza per guidare il reparto arretrato, supportato da Coppolaro e Imperiale, che verranno impiegati ai suoi fianchi. In mezzo al campo, Schiavi sarà il regista della squadra, l’uomo intorno al quale si svilupperà la manovra dei toscani. Capezzi sarà un altro giocatore imprescindibile della mediana, mentre - sugli esterni - il tecnico ripartirà da Zanon e Cicconi che avrà modo di mettere a disposizione della squadra le proprie capacità in fase di rifinitura. Sulla trequarti Palmieri agirà alle spalle dell’unica punta, con lui ci sarà sulla stessa linea anche Giuseppe Panico, acquistato dal Crotone, un elemento duttile che potrebbe essere utilizzato sia sugli esterni che a ridosso della prima punta dove Capello resta un riferimento considerevole, ma non l’unico: Leonardo Cerri ha già deciso la sfida di Coppa Italia contro il Catania e intende trovare spazio dopo aver accettato il trasferimento in prestito dalla Juventus. Il reparto offensivo è quello maggiormente rivoluzionato dopo il mercato estivo. Dalla Capitale è arrivato Luigi Cherubini, esterno offensivo in prestito dalla Roma: l’attaccante mancino intende vivere una stagione da protagonista per affermarsi nel grande calcio, e l’opportunità della Carrarese sembra essere la rampa di lancio ideale per spiccare il volo. Calabro riparte dalle certezze della passata stagione, arricchite dall’entusiasmo innescato dalla promozione in Serie B; vincere non è facile, confermare le prestazioni vincenti è molto più difficile: l’impresa da compiere è proprio questa, ma la Carrarese ha la potenzialità per raggiungere il proprio obiettivo.