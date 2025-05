Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? D'Angelo e Stroppa, la sfida tra stima e rivalità

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Potrebbe benissimo esser il titolo della storia tra Luca D’Angelo e Giovanni Stroppa, due allenatori che per l’ennesima volta si trovano l’uno di fronte all’altro per giocarsi non solo la stagione, ma un posto in Serie A. In realtà questa storia è stata già vissuta qualche anno fa, esattamente nel 2022, in finale playoff quando i due tecnici sedevano sulle panchine di Pisa e Monza. Fu una lunga notte quella dell’Arena Garibaldi che alle fine vide trionfare i biancorossi del Monza con Stroppa che riuscì a portare nella massima serie per la prima volta nella storia l’allora società di Silvio Berlusconi. Le reti furono messe a segno da Mastinu e Gytkjaer. Tra i due c’è grande stima, avversari in campo e rispetto fuori. In una recente dichiarazione Luca D’Angelo disse di Stroppa: «È il miglior allenatore della Serie B». Il destino li metterà ancora una volta l’uno di fronte all’altro. Stroppa ha già nel proprio curriculum tre finali per la Serie A con uno score di due vittorie e una sconfitta. La gara di ritorno sarà al Picco e come nella stagione 2021/22 vedrà ancora una volta la terza affrontare la quarta in classifica. In campionato Stroppa ha allungato la sua serie personale contro l’ex Pisa con il pareggio allo Zini per 1-1 a settembre e il successo nella gara di ritorno in uno scoppiettante 3-2 a inizio maggio. Una doppia sfida mai banale e sempre ricca di gol e colpi di scena. Di sicuro nessuno dei due vorrà cedere il passo. Stroppa, che è in scadenza di contratto, si tratterebbe di rivivere le emozioni di tre anni fa, mentre per D’Angelo sarebbe la prima volta. «Devo sbrigarmi ad andare in Serie A, sono vecchio» aveva detto scherzando qualche tempo fa in un’intervista. Due squadre che hanno una filosofia di gioco differente, nonostante amino il 3-5-2, ma lo interpretano in modo diverso. Lo Spezia è concreto, verticale, solido, compatto in difesa e un attacco che si appoggia sull’esplosività di Pio Esposito. Non costruisce dal basso, ma va in velocità. La Cremonese ha il terzo miglior attacco del campionato, dietro a Sassuolo e Pisa, è la terza squadra per punti fatti fuori casa (32), la seconda per gol fatti lontano dallo Zini (32). Lo Spezia ha le idee chiare, anche perché ha cambiato da poco proprietà. Il presidente Stillitano ha dichiarato: «Non abbiamo fretta, vogliamo andare in Serie A e rimanerci a lungo».