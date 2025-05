Al Ceravolo per sognare

Guardando i precedenti recenti qualche brivido corre, tra Spezia e Catanzaro. Una vittoria a testa in stagione, con lo stesso identico punteggio, 1-0 in trasferta. Se si dovesse confermare la tendenza, solo buone notizie per gli Aquilotti che replicando gli stessi risultati passerebbero il turno. Certo, c'è da giocare l'andata al Ceravolo e cercare di interrompere l'abbrivio di una squadra come quella calabrese che non perde da 4 partite inclusa la prima partita di playoff contro il Cesena, l'1-0 firmato da Iemmello dopo il rigore parato da Pigliacelli a Shpendi. Vista la maniera un po' altalenante con cui lo Spezia ha concluso la stagione regolare, qualche sconfitta di troppo, l'importante è approcciare bene una partita che, almeno quella in Calabria, sarà rovente, contro un Catanzaro che invece ha perso poche partite (7 appena in campionato, una in più rispetto allo Spezia). Ci vorrà la consueta forza difensiva, quella della miglior retroguardia della Serie B.