A Monza 10 minuti di fuoco

All’inferno e ritorno. All’U-Power Stadium prima l'Empoli si affaccia sull’orlo del baratro contro il già retrocesso Monza. Poi la ribalta in dieci minuti. Il gol in contropiede di Birindelli ha il potere di risvegliare nella ripresa gli uomini di D’Aversa. Eppure i toscani - schierati con il solo Esposito a reggere il peso dell’attacco - avevano iniziato bene con una girata di Fazzini deviata d’istinto da Pizzignacco. La fuga di Birindelli alla mezz’ora con diagonale vincente su Vasquez è però una doccia fredda. Nel secondo tempo D’Aversa rinforza l’attacco con Colombo e i risultati si vedono: in un minuto la punta scuola Milan prima centra la traversa e poi in girata scarica in rete il gol dell’1-1. Passano due minuti e sul corner di Cacace si avventa di testa Mattia Viti siglando il gol del sorpasso. Al 59’ Gyasi chiude la pratica in contropiede: la sua staffilata sul palo rimbalza sulla schiena di Pizzignacco e carambola in rete regalando al Castellani gli ultimi 90’ di passione.