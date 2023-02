Terremoto Siena, una lunga notte di paura. La prima grande scossa, poi lo sciame

Siena, scosse di terremoto: in tanti scendono in strada

Terremoto a Siena, magnitudo 3.5 la scossa più forte. Gente in strada per la paura. Scuole chiuse

Siena, 9 febbraio 2023 – Una notte di paura. È quella che hanno passato migliaia di persone dopo il terremoto a Siena. Tutto è iniziato alle 21:51 di mercoledì 8 febbraio. Tanti erano a casa, sul divano, a guardare la seconda serata del Festival di Sanremo. Quando all’improvviso, una grande e improvvisa scossa. Come registra l’Ingv, la prima scossa di terremoto è stata di magnitudo 3.5, profondità di 8 chilometri, epicentro a Siena. La gente è iniziata a scendere in strada, Piazza del Campo era gremita di persone. Poi è iniziato lo sciame sismico: un’altra scossa, un’altra ancora. L’ultima alle 01:07, magnitudo 2.1. Fortunatamente non si registrano feriti né ingenti danni: solo qualche crepa nei muri e un piccolo smottamento in strada delle Grotte. Per sicurezza, il comune di Siena – come annunciato dal sindaco Luigi de Mossi – ha deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado.