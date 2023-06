Terremoto, a Siena riapre la Torre del Mangia

Siena, 29 giugno 2023 - «Il Comune di Siena ha disposto la riapertura al pubblico dei propri musei». Lo rende noto la stessa amministrazione comunale dopo che ieri, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi, aveva disposto in via precauzionale l'evacuazione e la chiusura della Torre del Mangia, del museo civico e del museo dell'acqua. La riapertura è stata disposta «dopo i sopralluoghi e le verifiche strutturali nei musei comunali, che non hanno evidenziato alcuna criticità, e considerando che sul territorio non si sono registrate ulteriori scosse di terremoto» spiega il Comune di Siena. Regolarmente aperto anche il complesso Santa Maria della Scala. Dopo la scossa di terremoto, in ottemperanza al Piano della Sicurezza adottato dall'Opera della Metropolitana di Siena, tutti i visitatori erano stati fatti ordinatamente defluire dal Complesso Monumentale del Duomo. Successivamente, il Delegato per la sicurezza, il Capo Area Tecnica, unitamente ai tecnici, ai collaboratori e alle maestranze dell'Opera ha effettuato tutte le verifiche necessarie sul Complesso, finalizzate ad evidenziare eventuali criticità. Non essendo emersa alcuna problematica - se non un piccolo distacco di intonaco in Via dei Fusari, a due passi dal Battistero, immediatamente verificato dai Vigili del Fuoco - alle ore 15 di ieri, 28 giugno, è ripreso il regolare flusso di visita nel Complesso.

