Premiato a Roma l’esperto dirigente Marco Bracali

Impegno, dedizione, passione, competenza e senso di responsabilità sono le qualità che da sempre accompagnano Marco Bracali (foto) nel suo percorso dirigenziale in ambito calcistico. Caratteristiche che gli hanno permesso di ricevere un riconoscimento a livello nazionale dalla Figc, dalla Lnd e dal Settore giovanile e scolastico della Federcalcio. A Roma, in occasione della cerimonia consegna delle benemerenze a dirigenti e a società di tutta Italia, Bracali ha ricevuto in dono una targa, in una giornata che ha visto la partecipazione dei presidenti Gabriele Gravina, Giancarlo Abete e Vito Tisci. Incarichi alla scrivania e anche negli staff tecnici a livello giovanile per Bracali, nell’arco dei decenni a cominciare dai colori neroverdi della sua Staggia Senese per avvicinarsi poi al Pievescola, al Castellina Scalo, alla Colligiana, al Poggibonsi e ancora allo Staggia per svolgere il suo attuale ruolo di direttore generale del sodalizio per il campionato di Seconda categoria. "Il mio ingresso tra i destinatari del premio è motivo di orgoglio – afferma Bracali – e sono felice di questo traguardo che deriva da un lavoro compiuto fino dagli anni Ottanta in società della Valdelsa". Alla manifestazione nella capitale, premi speciali sono andati al grande Gianni Rivera, ad Antonio Cosentino, dirigente di lungo corso della Lega nazionale dilettanti e a all’allenatore Massimo Giacomini per i rispettivi compiti svolti nel tempo all’interno delle istituzioni calcistiche.

Paolo Bartalini