La prima squadra brilla e travolge il Firenze City

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta, nell’ultimo fine settimana, per il Siena Calcio Femminile. La prima squadra ha centrato il successo sul campo del Firenze City, allungando sulla pericolosa zona retrocessione. La partita, finita 0-5, è stata senza storia: le ragazze di Giuntini hanno creato moltissimo, ma hanno sbloccato il risultato soltanto nel secondo tempo grazie a una grande punizione di Pecchia, poi al 18’ è arrivata la prima rete stagionale di Damalija; al 32’ in gol anche Calosi, brava a finalizzare una bella azione personale; le bianconere hanno continuato a imporre il loro gioco fino all’ultimo minuto: ancora di Damalija e di Di Laura le ultime due marcature. Le giovani Under 15 sono invece state bloccate in casa sull’1-1 dal Pietrasanta. Le piccole dei Primi Calci sono uscite sconfitte dal match contro i bambini del Castellina.