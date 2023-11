E’ arrivata un’altra istanza di fallimento per l’Acr Siena

E’ arrivata una nuova istanza di fallimento per l’Acr Siena. Come riporta il Fol, la richiesta è stata depositata lunedì al Tribunale di Roma, dalla The Football Street Ltd, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore Simone Bernardo, agente dell’ex calciatore bianconero Riccardo Collodel. Riavvolgendo il nastro, una sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, in data 2 agosto 2023, aveva condannato l’Acr Siena, che adesso ha come rappresentante legale Roberto Romano –, al pagamento alla The Football Street Ltd di una cifra che, tra interessi di legali di mora, spese generali e accessori di legge, può essere quantificata intorno ai 30mila euro. Domenica 5 novembre è scaduto il termine per corrispondere una prima tranche di quanto è stato disposto dalla sentenza – come accordo raggiunto tra le parti –, ma la scadenza non è stata rispettata. Nella giornata di lunedì, quindi, è stata depositata al Tribunale di Roma, la richiesta di fallimento all’Acr Siena. Un nuovo capitolo di una lunga storia e, probabilmente, non l’ultimo (dovrebbe essere depositata a breve anche l’istanza dei tesserati che non sono disposti ad accettare un accordo di alcun tipo).