Siena, violenza sessuale su una 12enne: incidente probatorio a giugno

Siena, 3 maggio 2023 – Violenza sessuale su una 12enne la notte della Befana, a giugno si svolgerà l’incidente probatorio a Firenze, richiesto già nel febbraio scorso. Il racconto della ragazzina che vive nella nostra provincia verrà raccolto e cristallizzato, alla presenza di uno psicologo, davanti al gip Maria Serena Favilli in modo che non sia costretta a ripeterlo più volte.

Saranno ripercorsi i momenti cruciali della serata fra il 5 e il 6 gennaio scorso quando, insieme ad un gruppo di amici, si recò al locale da ballo alla Coroncina dove c’era una festa riservata ai giovanissimi che qui arrivavano anche con il bus navetta, oltre che accompagnati dai genitori. La ragazzina, che in queste settimane difficili ha avuto bisogno di tutto l’affetto dei genitori, dovrà trovare la serenità per ricostruire cosa è avvenuto all’interno del bagno del locale che non è dotato di telecamere di sorveglianza. Qui sarebbe stata costretta, secondo l’accusa, ad un atto sessuale da un altro giovanissimo, anch’egli minorenne e che ora si trova indagato.

L’incidente probatorio – la ragazzina, ormai 13enne, sarà assistita dall’avvocato Michela Guerrini – viene ritenuto un passaggio basilare per ricostruire l’intero ’affresco’ della serata. La famiglia della minorenne, che è già stata ascoltata dalla Squadra mobile di Siena che si è occupata degli accertamenti, ha presentato denuncia. Chiede ovviamente alla procura chiarezza su quanto avvenuto fra il 5 e il 6 gennaio alla figlia. Ma anche accertamenti per capire se sono stati dati alcolici ai minorenni quella sera, sebbene i 18enni avessero sulla mano un timbro che lo attestava e dunque solo loro potevano chiederli. Vogliono capire se chi doveva vigilare sull’età l’ha fatto in modo corretto.