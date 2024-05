Siena, scontro tra due auto: ferito 73enne

Siena, 1 maggio 2024 – Momenti di paura sulla statale di Ponente dove ieri notte si è verificato un brutto incidente stradale che ha coinvolto due mezzi. Le dinamiche sono ancora da chiarire, ma uno dei due conducenti, un uomo di 73 anni, è rimasto gravemente ferito. Alle 23.22 sono stati allertati i soccorsi che sono prontamente intervenuti facendo uscire un’auto ambulanza della misericordia di Siena. I sanitari, giunti sul posto, hanno prima stabilizzato l’uomo e poi prestato le prime cure. Il 73enne risultava ferito gravemente ma non in pericolo di vita; i soccorsi lo hanno quindi caricato sull’ambulanza e a sirene spiegate si sono diretti verso l’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena. È stata allertata anche la polizia Municipale che si è recata sul posto per eseguire i rilievi del caso e per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

