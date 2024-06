Siena, ospiti illustri assistono al Palio del 2 luglio: ecco chi c'è

Siena, 30 giugno.2024 – L'ambasciatore Usa Jack Markell ed i ministri della Cultura Gennaro Sangiuliano e per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Sono alcuni degli ospiti del Comune di Siena in occasione del Palio del 2 luglio, che assisteranno al Corteo Storico e alla Carriera dalle trifore di Palazzo Pubblico.

Tra gli ospiti, spiega una nota, anche il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, Roberto Alesse, il deputati Fdi Giovanni Donzelli, l'ambasciatore della Croazia Jasen Mesic e quello di Spagna Miguel Angel Fernandez Palacios, il sottosegretario all'editoria Alberto Barachini.

E ancora, l'ambasciatore alla Presidenza del consiglio Marcello Apicella, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il direttore Ippica del Masaf Remo Chiodi e lo scrittore indiano Amitav Ghosh.

Intanto stamani contrada della Lupa ha vinto la seconda prova del Palio. Tanta gente in Piazza per la seconda prova. E anche sui palchi. Le cene e le chiacchierate fino a notte fonda nel rione non hanno spinto i contradaioli a restare a casa sul divano per guardare la seconda prova. Che ha avuto un sussulto quando, all’ultimo Casato, Tempesta su Zenios ha toccato la protezione, andando comunque a vincere.

L’ordine d’ingresso ai canapi invertito rispetto alle trifore per cui il Valdimontone era di rincorsa, al primo posto l’Onda. Cavalli tutti molto tranquilli e gestibili, solo Ares Elce, montato da Grandine nel Leocorno, è andato un attimo a chiudere la mossa, tornando poi al canape. Quindi la partenza che ha visto uscire bene Onda, Giraffa e Oca e anche il Bruco sempre fra i primi. Bellocchio poi su Viso d’Angelo nella Pantera ha fatto un bel San Martino, allungando e prendendo una buona traiettoria al Casato. Facendo capire che il motore c’è e la voglia di vincere anche. Poi ha richiamato il cavallo che ha provato soprattutto Tempesta su Zenios per affiatarsi.

Valdimontone e Oca giocano a carte coperte ma si candidano ad essere protagoniste di questo Provenzano insieme al possibile outsider Pantera. Ma attenzione anche ai giovani che vogliono fare bene per non essere una meteora. Le avversarie per il momento non si sono guardate, ciascuna ha fatto il suo Palio, in attesa del 2 luglio. Ambrosione, al contempo, ha confermato di non voler far stare a lungo i cavalli fra i canapi, dando se possibile una partenza in tempi sufficientemente rapidi.