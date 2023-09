Siena, il colonnello Baldassarri guida i carabinieri Forestali

Siena, 1 settembre 2023 – Cambio al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale di Siena. Il Colonnello Alessandra Baldassarri ha assunto il comando del Gruppo, avvicendandosi al Tenente Colonnello Alessio Brogi, il quale manterrà l’incarico di Responsabile del Nucleo Investigativo, all’interno dello stesso Reparto.

Il Colonnello Baldassarri, sposata con tre figlie, è nata a Brindisi nel 1965. Il 1° agosto del 1995 ha fatto ingresso in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale Piemonte, in Torino, con la qualifica iniziale di Funzionario-Ruolo Amministrativo; trasferita poi a Grosseto con incarico di Responsabile del N.I.PA.A.F. (Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) a far data dal 23/09/97 fino al 6 settembre 2015, quando è stata comandata di Sovraintendere al Comando Provinciale CFS di Grosseto; ove poi a seguire il 1/01/2017 ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto su decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L’Ufficiale è in possesso dei seguenti titoli di studio: ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data 21/10/92 presso l’Università degli studi di Giurisprudenza di Siena; ha acquisito il titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato in data 15/05/01, rilasciato dalla Corte di Appello di Firenze; ha superato con profitto presso la Sapienza Università in Roma - Dipartimento comunicazione e ricerca sociale “Il Master di II° Livello in Sicurezza, Coordinamento Interforze Cooperazione Internazionale” Anno Accademico 2022-2023.

Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siena Colonnello Angelo Pitocco, il quale ha rivolto i suoi migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante per la prosecuzione del servizio specialistico della Forestale in Provincia, a tutela e salvaguardia del pregiato patrimonio naturalistico.