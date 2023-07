Siena, Celeste e Marco: “Uniti dall’amore per i balli caraibici. Ora siamo vice campioni italiani”

Siena, 23 luglio 2023 – Lei, Celeste Brandi, 29 anni, è più romantica. E ama la bachata. Lui, Marco Crescenza, 24 anni, super scatenato. Il suo ballo preferito? Merengue. Insieme formano una coppia che infiamma il pubblico quando scende in pista.

La loro specialità? Le danze caraibiche di cui sono diventati il 14 luglio vice campioni nazionali nella categoria 28-34 (anni) A1. «Siamo così passati d’obbligo nella classe internazionale per cui faremo gare anche all’estero. Il sogno? Ovviamente il campionato del mondo. Arrivare più in alto possibile. E magari creare una nostra scuola di danza, nel tempo libero perché il lavoro non si tocca», esclama Celeste Brandi. Che nella vita fa la farmacista alla ’Pinotti’ di Buonconvento, da quasi tre anni.

«Amo tanto questa professione, come la danza. Scindo perfettamente le due cose», racconta. La passione, sia per Celeste che per Marco, una coppia in pista (da tre anni) ma anche nella vita (da 4 ), è scritta nel dna. Un po’ eredità di famiglia.

«Il ballo è sempre piaciuto ai miei genitori ma il più grande sostenitore era nonno Giordano, scomparso di recente. Marco ha un fratello e una sorella, Elisa e Matteo, che ci seguono sempre e sono molto orgogliosi. Da piccolina facevo danze standard e latino-americane, da tre anni solo caraibici. L’inizio alla ’MG’, poi abbiamo cambiato scuola e anche partner, danzando appunto insieme. Attualmente ci segue la ’Robert Fashion Dance’ del campione Roberto Bianchini», spiega la ballerina. Confessando di allenarsi con Marco – che è di Siena, contradaiolo dell’Oca – cinque volte a settimana. A volte a Montecatini, il mercoledì quando Celeste ha il giorno libero, nel fine settimana invece nella sede di Roccasecca.

«Il resto da soli, ho allestito a casa una sala per provare. I sacrifici sono enormi, la passione altrettanto», confessa la farmacista campionessa di caraibici. Ad accomunare Celeste e Marco, che è perito edile, c’è la pignoleria. «Quando uno fa l’errore l’altro lo sottolinea, allora ci scappa anche un piccolo litigio ma passa subito. Anzi, diventa un modo per migliorarsi», racconta svelando poi che non esiste una musica specifica che fa da sfondo ai balli in cui eccellono. «Ma c’è uno show che abbiamo portato ai campionati italiani rimasto nel cuore. Un mix di balli accompagnato dalle parole di Roberto Benigni sulla felicità», spiega confessando, ogni tanto, di guardare anche ’Ballando con le stelle’: «Un bel programma, fa conoscere questo mondo speciale sebbene facendo spettacolo».