Il Lotto premia la Toscana, vinti 50mila euro al lotto

Firenze, 3 aprile 2023 - Il Lotto premia la Toscana. Nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, la Dea bendata ha baciato un fortunato giocatore di Sinalunga, in provincia di Siena, che ha centrato una vincita dal valore di 50.596 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 283 milioni da inizio anno. Estrazione fortunata dunque per il Comune del senese, e nel centro di Sinalunga è caccia al vincitore, di cui ancora non si conosce il nome. C’è infatti grande curiosità tra i residenti per scoprire chi è stato baciato dalla fortuna.

