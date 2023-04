Cultura in lutto: è morto Leandro Polverini, ha insegnato anche a Siena e Perugia

Siena, 20 aprile 2023 - Cultura in lutto ler la morte dello storico Leandro Polverini. Studioso di vari aspetti della storia e delle antichità romane, della storiografia antica e della storiografia moderna sul mondo antico, specialmente italiana e tedesca, è morto a Roma all'età di 87 anni. È stato professore di Storia romana nelle università di Siena (1970-77), Perugia (1977-90), Roma 'La Sapienza' (1990-92), Roma Tre (1992-2010) ed era socio ordinario dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. Come studioso della storiografia, Polverini ha dedicato particolare interesse per due dei più significativi storici del Novecento, Gaetano De Sanctis e il suo allievo Arnaldo Momigliano, di cui ha pubblicato di recente il loro carteggio ("Carteggio 1930-1955 tra Gaetano De Sanctis e Arnaldo Momigliano", Tored, 2022). Tra gli altri libri di Polverini figurano: "Lo studio storico del mondo antico nella cultura italiana dell'Ottocento" (Edizioni Scientifiche Italiane, 1994), "Arnaldo Momigliano nella storiografia del Novecento" (Edizioni di Storia e Letteratura, 2006), "Gli antichisti italiani e la grande guerra" (con Elvira Migliaro, Mondadori Education, 2017). E' stato anche curatore di vari libri di scritti di Gaetano De Sanctis.

Maurizio Costanzo