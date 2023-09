Ztl in Borgo, l’ora delle decisioni. Sabato prossimo la conclusione ma sono in corso più riflessioni

Tutto deciso oppure no? La sperimentazione della nuova Ztl Borgo di Colle alta si concluderà il 30 settembre, ma alla vigilia della sua ultima domenica di attuazione, quella di oggi, invece della preventivata valutazione degli esiti è iniziata una discussione su diverse ipotesi di futuro che, fino ad oggi, nessuno aveva contemplato. Tutto è nato in consiglio comunale da una mozione (poi ritirata per essere modificarla) presentata dalla Lega e molto ruota attorno alla questione dell’accessibilità del terziere Borgo, penalizzata dal fermo dell’impianto di risalita, dal transito a senso unico alternato sulla circonvallazione Via Nova e dall’insufficienza dei parcheggi per la movida notturna della città alta. Il ventaglio delle nuove ipotesi aperto durate la discussione non esclude gli estremi e va dal rinvio ‘sine die’ di ogni giudizio in attesa di periodi di attuazione più significativi del solo mese di questo 2023, o del ripristino di viabilità e risalita, per passare ad un’stensione della misura anche al prossimo mese di ottobre, ‘picco’ insieme a settembre del movimento turistico colligiano, fino ad arrivare alla trasformazione del provvedimento in permanente e definitivo per tutte le stagioni. Dalla cosiddetta ‘società reale’, invece, sono arrivate inaspettate alcune interessanti proposte di modifica, riassunte dall’assessore al turismo Cristiano Bianchi:

"Un mese di attuazione è stato, effettivamente, un periodo breve – ha detto – ma in queste settimane, residenti ed esercenti hanno avanzato ipotesi interessanti: come l’applicazione della Ztl tutte le sere, ma dalle 20 a mezzanotte quando sono chiusi i negozi e aperti bar e ristoranti; oppure applicarla per fine settimana interi, o la domenica per tutta la giornata. Si tratta di suggerimenti che, secondo me, vanno ascoltati prima di decidere come pianificare il prossimo passo – ha concluso – Personalmente, credo che si dovrebbe ragionare su un’ipotesi di estensione della Ztl al mese di ottobre, nella speranza che per la prossima stagione turistica i problemi del traffico e dell’ascensore siano risolti". Fra una settimana doveva essere tutto finito, insomma, e, invece, c’è ancora molta carne al fuoco.

A.V.