’Zona a traffico limitato’. Permessi triennali validi fino al 30 novembre

I permessi triennali “Zona a traffico limitato garage” in scadenza il 30 settembre sono utilizzabili fino al 30 novembre. Per il rinnovo occorre presentare la domanda online, collegandosi al portale dell’amministrazione comunale (www.comune.siena.it) e seguendo il percorso “Servizi”, “Accesso Ztl - Permessi annuali” per poi accedere al servizio con Spid, Cie o Cns. Il numero identificativo Id della domanda da rinnovare è stato indicato nella e mail di avviso scadenza inviata il 20 agosto ed è recuperabile nella sezione “domande presentate”. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0577/292531.