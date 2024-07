Workshop a Castelmuzio con Terranova

Proseguono gli appuntamenti de ’ll Libro Parlante’, il progetto del Comune di Trequanda e l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto, che da aprile a ottobre promuove tanti eventi dedicati al libro e alla scrittura. Per il ciclo di laboratori gratuiti di scrittura, iniziativa sabato 6 e domenica 7 con la scrittrice Nadia Terranova. Il workshop ha come titolo ’Dalla parte di Lei’ e si terrà a Castelmuzio, al Centro dell’Olio.

Concluderà il ciclo di laboratori di scrittura ’per le donne e con le donne’ la scrittrice Loredana Lipperini, nel weekend del 13 e 14 luglio. Anche questo workshop si terrà al Centro dell’Olio di Castelmuzio e ha come titolo ’Le scrittrici fantastiche: come parlare di donne in mondi altri’, con tre autrici come Shirley Jackson, Margaret Atwood, Chiara Palazzolo.