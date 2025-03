‘WivoaRadicondoli’. Erogazione continua

Un milione e 770mila euro per WivoaRadicondoli dal 2020 al 2024. Queste le risorse erogate o in fase di erogazione per i progetti di WivoaRadicondoli. In questi anni sono state liquidate ben 1.244 domande di contributo, 250 domande all’anno. E ora arriva WivoaRadicondoli 3.0 con, novità di quest’anno, ovvero lo "Sblocca Affitti per Abitare". Di tutto questo si parlerà nell’assemblea pubblica che si terrà a Radicondoli, alle 18, al Teatro dei Risorti sabato 22 marzo.

"Continua così la scelta dell’amministrazione comunale, iniziata cinque anni fa, di incentivare chi sceglie di vivere qui per acquistare la casa, ma anche per la scuola, per andare a lavoro, per far crescere le opportunità di lavoro e le imprese - fa notare Guarguaglini - Nello spirito di confronto e di partecipazione che connota la nostra amministrazione spiegheremo risultati e nuovi bandi nel dettaglio a cittadini, imprese. Per tutti, il primo appuntamento è l’assemblea di sabato prossimo 22 marzo".

"In quattro anni la popolazione è passata da circa 900 a 960 persone - dice Guarguaglini - Abbiamo finanziato 26 nuove attività, abbiamo "investito" 1.047.000 euro per le famiglie e 736mila alle imprese. Il Bando prima casa per gli anni 2023-2024 ha finanziato ventuno compravendite con tre nuovi residenti e diciotto già residenti per un importo di 300mila euro. Con il bando affitti rivolto ai giovani inferiori ai 40 anni e nuovi residenti abbiamo finanziato tredici domande di contributo. Chi sceglie di abitare qui vive in una comunità inclusiva che guarda lontano. Qui abbiamo la fibra ultra veloce e qui investiamo sul teleriscaldamento, per un risparmio di ben oltre il 50% rispetto a chi si affida ad altre forme di energia in altre realtà".