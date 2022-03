‘Wine&Siena’, un battesimo con il botto

Siena, 13 marzo 2022 - Grande affluenza per il debutto di Wine&Siena, sia per le degustazioni che talk e masterclass. Ieri mattina è stato premiato anche il ristorante che ha vinto il percorso di ‘Tra Borghi e Cantine - I Sentieri del Gusto’, promosso da Confcommercio Siena, percorso da cui è nata pure la guida Tra Borghi e Cantine edita da Luca Betti editore. Il ‘Ristorante Walter Redaelli’ è il vincitore dell’edizione 2021 del cartellone. Redaelli ha iniziato la sua carriera a Milano al ristorante di Gualtiero Marchesi. Ha poi proseguito una lunga carriera professionale alla Locanda dell’Amorosa dove ha ottenuto la sua prima stella Michelin per poi aprire il suo locale a Sinalunga. Nella tappa di Tra Borghi e Cantine del 21 ottobre scorso i suoi piatti sono stati abbinati ai vini della Cantina Le Bertille.

I percorsi sensoriali continuano oggi al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. In degustazione ci saranno 460 vini e 129 produttori. Qui anche la Winehunter Area bio&dynamica. Con i The WineHunter Talks, nella Sala San Ansano Santa Maria della Scala, alle 12 l’Associazione La Città del Cristallo presenterà “A ciascun vino il suo calice- la forma che conta”, alle 14, l’AICOO, Associazione Italiana Conoscitori Olio Oliva, parlerà di “Come (Ri)conoscere l’olio di qualità” e alle 16.30 ANAG (Assaggiatori Grappe e Acquaviti) parlerà di “Distillati e Cioccolato”. Alle 11,30 al Grand Hotel Continental Siena tornano le Masterclasses. Si inizia con “Vini ln Anfora - La sfida Italia - Georgia - L’origine”, degustazione guidata a cura di Helmuth Köcher The Wine Hunter. Si potranno scoprire Il Borro 2019 Petruna Valdarno di Sopra DOC, Castello Poggiarello 2019 Sic Et Simpliciter Rosso D’Anfora Toscana IGT, Montalbera, 2018 Lanfora Grignolino D’Asti DOC, Chateau Mukhrani 2017 Qvevri Grand Vin De Georgie, Monastery Qvevri Saperavi 2017 Ojaleshi Dry Red Wine.