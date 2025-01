Wine&Siena, il trionfo del gusto. Una visita a Palazzo Sansedoni

Torna a Siena per la decima edizione, al Santa Maria della Scala, il Wine & Siena. Un evento che ormai raduna tutti gli appassionati di vino in una sede prestigiosa come il Santa Maria della Scala, in un evento dove si possono unire due enormi patrimoni del territorio senese quello artistico e quello enogastronomico. L’edizione partirà venerdì 24 con l’inaugurazione nella Sala delle Lupe, per poi proseguire con la Small plates dinner proprio al Santa Maria. Il giorno dopo e domenica 26 invece verranno aperte a tutti gli appassionati le porte del complesso museale dalle 11 fino alle 18.

Durante le tre giornate saranno organizzate diverse attività collaterali, più di nicchia come masterclass e seminari dedicati ovviamente al mondo enogastronomico, sempre all’interno del Santa Maria della Scala, al settimo livello.

Come nella scorsa edizione, e diverse edizioni del passato, ci saranno anche eventi organizzati in altri ambienti di particolare rilievo in città. In particolare si partirà con le visite guidate a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi, in programma sabato 25, per cui sono già aperte le prenotazioni. Le visite guidate saranno alle 11 e alle 17; i visitatori infatti saranno trasportati dentro alla dimora della famiglia Sansedoni in un viaggio lungo le epoche, le opere e i personaggi che hanno vissuto lo storico palazzo.

Tutto questo farà parte di “Fuori Wine&Siena”, che comprende anche quattro appuntamenti denominati “AsSaggi di vino”, ovvero delle vere e proprie degustazioni con annessi interventi relativi a vino, arte, geologia e astrologia.

In collaborazione con la parte “Fuori” ci saranno anche la Camera di Commercio di Arezzo e Università degli Studi, coordinate dalla Confcommercio di Siena. Dunque un grandissimo evento che vede ancora Siena al centro degli eventi di qualità enogastronomica, per un appuntamento che, compiendo dieci anni, ormai fa parte della tradizione dell’inverno senese. Un’edizione, quella del 2025, che vedrà partecipare 150 aziende italiane selezionate dalla guida “The WineHunter” che si concluderà con i WineHunterTalks, seminari che riguardano il mondo dell’enogastronomia.

Matteo Cappelli