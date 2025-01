Wine&Siena apre i battenti. Stasera l’inaugurazione. Al via la decima edizione

Il segreto di un successo sta nel credere, fortemente, in un’idea, adoperarsi per darle forma, plasmarla, rinnovarla, creare sinergie perché possa esplodere. Giunto alla decima edizione, Wine&Siena, si può definire un enorme successo. La formula vincente della manifestazione, voluta dal patron di Merano WineFestival, The Wine Hunter, Helmuth Köcher, e dal presidente di Confcommercio Siena, Stefano Bernardini, è tutta nel saper coniugare l’inestimabile patrimonio culturale di Siena alle migliori produzioni enologiche e gastronomiche, di cui le sue terre sono così preziose. E, se è vero che un’idea nesce sempre in risposta a un’esigenza, offrire alla città, un’opportunità di valorizzazione e scoperta, in un periodo di basso turismo.

Il sipario su Wine&Siena 2025 si alzerà questo pomeriggio alle 18,30, a palazzo Patrizi: saranno proprio Köcher e Bernardini, insieme a Vanna Giunti, assessore alle attività economiche del Comune a tagliare il nastro, per dare il via all’anno enoico e a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Alle 20, poi, a palazzo Squarcialupi, si svolgerà la Small Plates Dinner, la ‘cena di gala’ a cui parteciperanno anche le autorità cittadine, andata, anche quest’anno sold-out. E sarà proprio il Santa Maria della Scala a ospitare oltre 150 aziende enogastronomiche nazionali, accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter e insignite del prestigioso The WineHunter Award: espositori di vino, cibo, spirit e birra, insieme a Extrawine e Consorzi.

Senza dimenticare le eccellenze della gastronomia, 60 prodotti circa tra cioccolati, formaggi, olio, carni e salumi, birra, salumi, pasta, riso, cereali, grappe e liquori e non solo dalla Campania all’Alto Adige passando da Toscana, Marche, Abruzzo. I percorsi sensoriali si svolgeranno domani e domenica (dalle 11 alle 18). E sempre domani sarà possibile scoprire tutta la bellezza del prestigioso palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi. Due le visite guidate in programma: alle 11 e alle 17 (scade oggi il termine per le prenotazioni a [email protected]). L’Archivio di Stato quest’anno aprirà straordinariamente il Museo delle Biccherne e la Mostra documentaria domani e lunedì. Le visite libere (accompagnate dal personale) si terranno dalle 10 alle 13. Le visite guidate alle 11, per visite guidate e gruppi è necessaria la prenotazione: [email protected]. L’ingresso è consentito a un massimo 20 persone per ciascun ingresso; i possessori del braccialetto Wine&Siena avranno la priorità.

Sei, invece, sono le masterclass che si terranno tra domani e domenica al Santa Maria, settimo piano. Ma non finisce qua: domenica, alle 20, nella Contrada della Giraffa, si svolgerà la cena di Gala in ricordo di Andrea Vanni, senese, contradaiolo e ideatore di Wine&Siena purtroppo scomparso prematuramente tre anni fa. Nella giornata di lunedì saranno protagonisti gli operatori del settore e la stampa: un’occasione unica per degustare e scoprire nuovi prodotti e conoscere le aziende produttrici. E sempre lunedì si svolgerà la premiazione del vincitore di Tra Borghi e Cantine, alle 15, al Santa Maria della Scala, durante la conferenza stampa finale. Anche quest’anno come detto QuaViO odv organizzazione di volontariato impegnata a Siena e provincia nelle cure palliative a malati oncologici, promuove ‘La bottiglia della solidarietà’: le bottiglie dai produttori saranno raccolte per essere utilizzate come raccolta fondi. In occasione della manifestazione, ai possessori del biglietto di accesso, sarà anche possibile visitare la mostra ‘Costellazioni’, al Santa Maria della Scala con ticket ridotto da acquistare all’ingresso del museo.

Per la realizzazione di Wine&Siena, preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Comune, Banca Monte dei Paschi, Fondazione MpS e Università. La manifestazione ha inoltre il patrocinio della Regione Toscana.