Whirlpool Le nozze con Arçelik ad aprile 2024

"Continuiamo a raggiungere i nostri obiettivi operativi con un’espansione del margine dell’1% anno su anno e un aumento di quota di mercato superiore a un punto in Nord America". Marc Bitzer, presidente e Ceo di Whirlpool commenta così i risultati del terzo trimestre, approvati dal cda della multinazionale. Le vendite nette di elettrodomestici sono aumentate del 3% rispetto al 2022, trainate dalla crescita di quota di mercato in Nord America e dalla forza del settore.

"Le azioni di riduzione dei costi hanno portato a un beneficio di circa 300 milioni di dollari nel terzo trimestre, siamo in linea per fornire almeno 800 milioni di dollari per l’intero anno - ha dichiarato Jim Peters, cfo di Whirlpool - con dividendi di 1,75 dollari per azione. Questi risparmi ci danno la fiducia necessaria per continuare a finanziare l’innovazione, la crescita e i dividendi".

Se il mercato americano fa festa, l’Europa registra un calo delle vendite nette dell’11,1% rispetto al 2022, influenzato dalla persistente debolezza della domanda. La somma dei mercati globali di Whirlpool conferma le stime per le vendite nette per tutto il 2023 di 19,4 miliardi di dollari complessivi. Con il conseguente aggiornamento delle previsioni su utili e dividendi e margini prima delle tasse.

L’attenzione, almeno in questa parte di mondo, resta focalizzata sul progetto di joint-venture tra Whirlpool e Arçelik per l’area Emea. Che interessa 5 stabilimenti in Italia, per circa 5 mila dipendenti, con il polo senese tra i protagonisti del tavolo di trattativa che dovrebbe aprirsi al ministero delle imprese.

"La transazione europea relativa al business degli elettrodomestici - è l’epilogo della nota sul bilancio del terzo trimestre di Whirlpool - è soggetta a determinate condizioni di chiusura, comprese alcune approvazioni regolamentari. Stiamo lavorando diligentemente con tutte le parti per chiudere la transazione il prima possibile, e ci aspettiamo che si concluderà entro aprile 2024". E’ la conferma che si aspetta l’ok dall’Antitrust del Regno Unito.

